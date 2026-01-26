Baskets unterliegen 67:100
Koblenz fehlen gegen Hagen Körpersprache und Energie
Da konnten sich Decorian Jeffries (am Ball) und die Koblenzer Baskets noch so sehr bemühen, gegen den Tabellenführer aus Hagen war nichts zu machen.
Wolfgang Heil

In der 2. Basketball Bundesliga Pro A unterliegt Koblenz dem Tabellenführer Hagen klar mit 67:100. Trotz starker Momente fehlte die Energie, um gegen das Spitzenteam zu bestehen.

Die Spitzenteams der 2. Basketball Bundesliga Pro A bleiben eine Nummer zu groß für die EPG Baskets Koblenz. Im Heimspiel gegen Tabellenführer Phoenix Hagen kassierten die Baskets eine deutliche 67:100 (43:52)-Niederlage. Mit zehn Niederlagen bei neun Siegen befinden sich die Baskets nun auf dem zehnten Tabellenplatz.

