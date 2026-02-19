Die EPG Baskets wollen bei Aufsteiger Wolmirstedt wieder siegen. Doch der Gegner hat im Kampf um den Klassenverbleib personell aufgerüstet und sich BBL-Erfahrung in den Kader geholt.
Lesezeit 2 Minuten
Nach zwei euphorischen Siegen zu Jahresbegin wurden die EPG Baskets Koblenz zuletzt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A wieder ausgebremst. Fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Begegnungen dämpften die Hoffnungen auf eine erste Play-off-Teilnahme, doch das Saisonziel ist bereits zum Greifen nah.