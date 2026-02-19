Vor Partie gegen Wolmirstedt
Koblenz droht das Tabellenniemandsland
Die EPG Baskets Koblenz (hier Timothy Smith im Spiel gegen Bochum) suchen nicht nur die Kontrolle über das Spielgerät. Baskets-Coach Dohrn mahnt seine Schützlinge an, auch ihre Emotionen besser zu kontrollieren.
Wolfgang Heil

Die EPG Baskets wollen bei Aufsteiger Wolmirstedt wieder siegen. Doch der Gegner hat im Kampf um den Klassenverbleib personell aufgerüstet und sich BBL-Erfahrung in den Kader geholt.

Nach zwei euphorischen Siegen zu Jahresbegin wurden die EPG Baskets Koblenz zuletzt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A wieder ausgebremst. Fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Begegnungen dämpften die Hoffnungen auf eine erste Play-off-Teilnahme, doch das Saisonziel ist bereits zum Greifen nah.

