VfL-Teams vor eigenem Publikum Knackiger Abschluss: Lady-Luchse bestreiten Topspiel Tina Paare 13.12.2024, 09:23 Uhr

i Nimmt den Korb ins Visier: Astrid Rausch vom VfL Bad Kreuznach möchte auch am Sonntag im Spitzenspiel ihre Wurfsicherheit unter Beweis stellen. Castor Klaus

Bevor es in die Weihnachtspause geht, warten noch einmal große Herausforderungen auf die Basketballteams des VfL Bad Kreuznach. Beide müssen gegen den Tabellenzweiten ihrer Klasse ran.

Zum letzten Mal gehen die Basketballteams des VfL Bad Kreuznach im Jahr 2024 auf Punktejagd. Zum Abschluss sind sowohl die Frauen in der Landesliga als auch die Männer in der Oberliga vor heimischem Publikum am Ball. Doch ein lockerer Ausklang wird das nicht, denn die Gegner haben es in sich.

