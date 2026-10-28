Kniescheibe ausgerenkt Keine OP, aber lange Pause für Jannis Sonnefeld 28.10.2026, 10:26 Uhr

i Schockmoment in der EPG Arena: Jannis Sonnefeld muss auf einer Trage vom Spielfeld. EPG Baskets Koblenz/Klappach

Drama auf dem Basketballfeld: Jannis Sonnefeld von den EPG Baskets Koblenz verletzt sich schwer im Spiel gegen Gießen in der Pro A. Nun ist der Befund da, und dem Koblenzer steht eine lange Pause bevor.

Als am Montagabend Jannis Sonnefeld, Spieler der EPG Baskets Koblenz, im Heimspiel der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gegen die Gießen 46ers auf dem Boden lag und sich vor Schmerzen nicht mehr bewegen konnte, wurde es still in der EPG Arena auf dem Oberwerth – und später rückte die 68:83 (40:47)-Niederlage der Koblenzer in den Hintergrund.







Artikel teilen

Artikel teilen