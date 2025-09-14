Illingen. Keinen Auftakt nach Maß haben die Basketballer des TuS Treis-Karden bei ihrer Rückkehr in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erwischt. Die Mannschaft von Trainer Emir Colan unterlag im Saarland beim TV Illingen mit 54:69 (30:37).

Lange liefen die Moselaner einem Rückstand hinterher, kämpften und brachten sich fünf Minuten vor Spielende beim 55:52 zurück in Schlagdistanz. Statt der erhofften Wende ging es aber in die andere Richtung. Auf Treiser Seite kassierte US-Neuzugang Dylan West sein fünftes Foul. Illingen nutzte die daraus resultierenden Vorteile unter dem Korb konsequent aus und schaffte einen spielentscheidenden 11:0-Lauf. „Und am Ende hat Illingen auch absolut verdient gewonnen“, musste Colan anerkennen.

Colan moniert Ballverluste und schwache Quote von Außen

Denn seine Treiser hatten vor allem zwei Baustellen in ihrem Spiel. „Über 20 Ballverluste und eine ganz schwache Quote von Außen haben uns letztlich die Siegchancen genommen“, meinte Colan. Und wohl auch der Kräfteverschleiß, nachdem der TuS über die gesamte Distanz einem anfänglichen Rückstand hinterherlief. Rückkehrer Alexander Biller erzielte die ersten Treiser Oberligapunkte, früh aber zeigte sich auch die fehlende Eingespieltheit. US-Neuzugang West stieß erst am Spieltag erstmals zur Mannschaft. „Man hat das einfach gemerkt. Wir waren noch zu konfus, haben uns aber ins Spiel gekämpft. Das muss man auch anerkennen“, so Colan.

Nach einem 9:21 im ersten Viertel gewann der TuS den zweiten Spielabschnitt mit 21:16. Viertel drei ging knapp mit 16:15 an Illingen. „Wir haben die Rebounds in der Phase gut kontrolliert“, lobte Colan, der schnell nach vorne blicken wollte: „Unsere Vorbereitung geht nun quasi weiter. Wir müssen spielerisch noch besser zueinander finden, auch noch an der Physis arbeiten. Ich bin aber optimistisch, dass wir das schnell hinbekommen.“ Am Sonntag (17.30 Uhr) steht das erste Heimspiel gegen die Baskets Trier an.

Treis-Karden: Dauns (3), Bleser (11), Novak (14), West (16), Biller (2), Henrichs (6), Harkusha, Jungblut (2).