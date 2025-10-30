Aufsteiger zu Gast an der Nahe
Kann der VfL im Luchse-Bau eine Serie starten?
Symbolbild
dpa

Nach dem ersten Oberligasieg wollen die Basketballer des VfL Bad Kreuznach nachlegen, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Doch die nächste Aufgabe hat es in sich.

Lesezeit 1 Minute
Der November wird für die Basketballer des VfL Bad Kreuznach zum Heimspielmonat. Viermal in Folge sind sie in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule im Einsatz. Nach Möglichkeit wollen sie aus dem Heimvorteil Kapital schlagen, denn im Umkehrschluss bedeutet die aktuelle Serie, dass sie in der Oberliga-Rückrunde mehrmals hintereinander in fremden Hallen gefordert sein werden.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport