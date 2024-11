Volles Programm im Luchse-Bau Kann der Aufsteiger eine Siegesserie starten? Tina Paare 15.11.2024, 10:24 Uhr

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison wartet ein Heimspiel auf die Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach. Und die Luchse, die im zurückliegenden Oberliga-Heimspiel unglücklich verloren, wollen zeigen, dass sie es besser können.

Zwei Heimspiele stehen den Basketballteams des VfL Bad Kreuznach bevor, und beide Male geht es in der MaLuKi-Halle gegen den Vorletzten ihrer Klassen. Den Anfang machen am Samstag um 17.45 Uhr die VfL-Frauen in der Landesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern II, um 20 Uhr sind die Oberliga-Männer gegen den BBC Horchheim am Zug.

