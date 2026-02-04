Koblenz sucht in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A nach drei Niederlagen in Serie seine Form. Nach der deutlichen Schlappe in Nürnberg sind die Baskets nun in Münster gefordert.
Lesezeit 2 Minuten
Einen „schweren Rucksack“, so sagt es Stephan Dohrn, Trainer der EPG Baskets Koblenz, hat seine Mannschaft zu tragen im Gastspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Baskets Münster in der Sporthalle Berg Fidel. Nach drei Niederlagen in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A suchen die Koblenzer nach ihrer Form.