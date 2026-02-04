Baskets gastieren in Münster Jetzt wird sich zeigen, ob Koblenz widerstandsfähig ist Lutz Klattenberg 04.02.2026, 14:58 Uhr

i Jonas Niedermanner (am Ball) und die Koblenzer Baskets haben in der Pro A zuletzt dreimal in Folge verloren, nun hoffen die Koblenzer beim Auswärtsspiel in Münster auf die Wende. Wolfgang Heil

Koblenz sucht in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A nach drei Niederlagen in Serie seine Form. Nach der deutlichen Schlappe in Nürnberg sind die Baskets nun in Münster gefordert.

Einen „schweren Rucksack“, so sagt es Stephan Dohrn, Trainer der EPG Baskets Koblenz, hat seine Mannschaft zu tragen im Gastspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Baskets Münster in der Sporthalle Berg Fidel. Nach drei Niederlagen in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A suchen die Koblenzer nach ihrer Form.







Artikel teilen

Artikel teilen