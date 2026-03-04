In der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sichert sich der BBC Horchheim mit zwei Siegen wichtige Punkte. Herausragend: Julian Türkyilmaz als Topscorer. Jetzt steht der BBC kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft.

In weniger als 48 Stunden hat der BBC Horchheim gleich zwei Schritte in Richtung Titelgewinn in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gemacht.

Im Nachholspiel gegen die TSG Heidesheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Martin Katheder an der Erbenstraße mit 61:48 (25:24) durch.