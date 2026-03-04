BBC kurz vor Meisterschaft
Jetzt will Horchheim den Sack unbedingt zumachen
Mit 62:47 gewannen die Horchheimer Basketballer (in Weiß) im November ihr Heimspiel gegen den TV Illingen, am Samstag steigt nun
Mit 62:47 gewannen die Horchheimer Basketballer (in Weiß) im November ihr Heimspiel gegen den TV Illingen, am Samstag steigt nun das Rückspiel, und der BBC will den nächsten großen Schritt Richtung Meisterschaft machen.
Jörg Niebergall

In der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sichert sich der BBC Horchheim mit zwei Siegen wichtige Punkte. Herausragend: Julian Türkyilmaz als Topscorer. Jetzt steht der BBC kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft.

Lesezeit 2 Minuten
In weniger als 48 Stunden hat der BBC Horchheim gleich zwei Schritte in Richtung Titelgewinn in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gemacht. Im Nachholspiel gegen die TSG Heidesheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Martin Katheder an der Erbenstraße mit 61:48 (25:24) durch.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport