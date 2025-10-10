Neuwieder Erfolgsgeschichte
Isaac Bonga: Ein Basketball-Star ohne Starallüren
Isaac Bonga im Trikot der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Mittlerweile gehört der 25-jährige Neuwieder zum festen Bestandteil des Nationalkaders.
Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Weltmeister, Olympia-Vierter und jetzt Europameister: Der Neuwieder Isaac Bonga spielt aktuell den Basketball seines Lebens. Warum er trotz des Erfolges noch der Junge von nebenan ist und wie es für den 25-Jährigen weitergeht. 

Das Grinsen auf Isaac Bongas Gesicht war riesig, als er nach dem Finalsieg gegen die Türkei vor die Kameras für ein Interview trat. Dass der 25-jährige Neuwieder mit der deutschen Nationalmannschaft gerade Basketball-Europameister geworden ist, kann er in diesem Moment noch gar nicht fassen.

