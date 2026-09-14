Für Horchheims Co-Trainer Mark Gottschalk wollte trotzdem positiv bleiben: „Haben gesehen, dass wir auch diesen Gegner in Bedrängnis bringen können.“
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Im ersten Saisonspiel musste Aufsteiger BBC Horchheim in der 2. Regionalliga Nord eine Niederlage einstecken. Beim TV Langen II unterlag die Mannschaft von Trainer Marko Sutalo mit 68:79 (32:49). Die Horchheimer reisten ersatzgeschwächt zur ProB-Reserve der Langener und die dünn besetzte Bank war dann auch ein entscheidender Faktor im Spiel.