68:79 trotz Aufholjagd In Langen gibts für Horchheim nichts zu holen Lutz Klattenberg 14.09.2026, 12:53 Uhr

i Mark Gottschalk, Co-Trainer des BBC Hochheim. Stefan Lebert. Wolfgang Heil

Für Horchheims Co-Trainer Mark Gottschalk wollte trotzdem positiv bleiben: „Haben gesehen, dass wir auch diesen Gegner in Bedrängnis bringen können.“

Im ersten Saisonspiel musste Aufsteiger BBC Horchheim in der 2. Regionalliga Nord eine Niederlage einstecken. Beim TV Langen II unterlag die Mannschaft von Trainer Marko Sutalo mit 68:79 (32:49). Die Horchheimer reisten ersatzgeschwächt zur ProB-Reserve der Langener und die dünn besetzte Bank war dann auch ein entscheidender Faktor im Spiel.







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