68:79 trotz Aufholjagd
In Langen gibts für Horchheim nichts zu holen
Mark Gottschalk, Co-Trainer des BBC Hochheim.
Mark Gottschalk, Co-Trainer des BBC Hochheim.
Stefan Lebert. Wolfgang Heil

Für Horchheims Co-Trainer Mark Gottschalk wollte trotzdem positiv bleiben: „Haben gesehen, dass wir auch diesen Gegner in Bedrängnis bringen können.“

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Im ersten Saisonspiel musste Aufsteiger BBC Horchheim in der 2. Regionalliga Nord eine Niederlage einstecken. Beim TV Langen II unterlag die Mannschaft von Trainer Marko Sutalo mit 68:79 (32:49). Die Horchheimer reisten ersatzgeschwächt zur ProB-Reserve der Langener und die dünn besetzte Bank war dann auch ein entscheidender Faktor im Spiel.
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