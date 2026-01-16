Macht TuS das Dutzend voll? In Heidesheim begann Treis-Kardens Super-Serie Michael Bongard 16.01.2026, 11:20 Uhr

i Dylan West macht ihn rein: Der US-Amerikaner ist mit Zeljko Novak der Top-Scorer des TuS Treis-Karden. Am Sonntag (17.30 Uhr) geht es für den Tabellenführer in das neue Jahr und damit in die Restrunde in der Oberliga. Die TSG Heidesheim ist dann an der Mosel zu Gast. Sascha Berkele

Am 27. September fuhr der TuS Treis-Karden am dritten Spieltag der Basketball-Oberliga in Heidesheim seinen ersten Sieg ein, seitdem wurde nur noch gewonnen. Am Sonntag steht an der Mosel zum 2026er-Start das Rückspiel gegen die Rheinhessen an.

Startschuss für die Basketball-Oberliga im Jahr 2026: Aufsteiger TuS Treis-Karden geht als Tabellenführer in die restlichen neun Spieltage bis zum Saisonfinale am 22. März. Los geht es für Treis-Karden am Sonntag (17.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die TSG Heidesheim – und damit gegen die Mannschaft, gegen die alles begann.







