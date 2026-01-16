Am 27. September fuhr der TuS Treis-Karden am dritten Spieltag der Basketball-Oberliga in Heidesheim seinen ersten Sieg ein, seitdem wurde nur noch gewonnen. Am Sonntag steht an der Mosel zum 2026er-Start das Rückspiel gegen die Rheinhessen an.
Startschuss für die Basketball-Oberliga im Jahr 2026: Aufsteiger TuS Treis-Karden geht als Tabellenführer in die restlichen neun Spieltage bis zum Saisonfinale am 22. März. Los geht es für Treis-Karden am Sonntag (17.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die TSG Heidesheim – und damit gegen die Mannschaft, gegen die alles begann.