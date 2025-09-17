Dank eines offensiv überragenden Schlussviertels hat der BBC Horchheim in der Basketball-Oberliga-Rheinland-Pfalz/Saar das Auftaktspiel gegen den TuS Herrensohr noch drehen können. Am Ende setzte sich die Mannschaft von Trainer Martin Katheder mit 73:70 (29:35) gegen die Saarländer durch.

Gerad einmal zwölf Zähler gelangen den Horchheimern im dritten Viertel, der Rückstand vor dem letzten Spielabschnitt war bereits auf elf Zähler angewachsen und irgendwie wollten die Würfe einfach nicht fallen. „Die Körbe waren wie zugenagelt. Wir wollten natürlich viel souveräner starten, haben in der Vorbereitung auch viel besser getroffen. Aber so ganz haben wir die Intensität eines Oberligaspiels nicht reinbekommen“, haderte Katheder.

Doch das änderte sich in den letzten zehn Minuten schlagartig. Wie? „Gute Frage. Taktisch haben wir eigentlich nichts verändert, wir haben uns ja auch gute Würfe erarbeitet. Ich habe einfach noch einmal an die Charakterstärke appelliert und irgendwie hat es Klick gemacht“, berichtete Katheder.

„Letztes Jahr haben wir zwei Mal knapp gegen diesen Gegner verloren. Wir sind nun schon so souverän und einfach etwas weiter. Den Rückenwind wollen wir mitnehmen.“

Martin Katheder, Trainer des BBC Horchheim

Vor allem bei Emil Alberts. 14 seiner 16 Punkte erzielte Alberts im Schlussviertel, darunter drei Dreier. Eineinhalb Minuten vor Spielende war es Henning Schaake, der von der Freiwurflinie die erste BBC-Führung seit der Frühphase besorgte, die die Gäste noch einmal konterten. Dann war es Alberts per Dreier vorbehalten, die Partie endgültig auf die Horchheimer Seite zu ziehen. Die Halle an der Erbenstraße bebte und das Momentum wechselte. „Letztes Jahr haben wir zwei Mal knapp gegen diesen Gegner verloren. Wir sind nun schon so souverän und einfach etwas weiter. Den Rückenwind wollen wir mitnehmen“, sagte Katheder.

Mit der TSG Heidesheim wartet am Samstag (16.30 Uhr) ein Gegner, dem man in der Vorsaison, inklusive Pokal, gar drei Mal unterlegen war. Katheder: „Wir haben ein paar Rechnungen offen. Heidesheim lag uns nicht, auch weil sie mit einigen erfahrenen Spielern uns etwas voraushatten. Doch ich bin mir sicher, dass wir auch dort eine Chance haben.“

BBC Horchheim: Alberts (16), Knopp (4), Türkyilmaz (5), Schaake (16), Siener, Gerber (7), Pötz (8), Bugiel (4), Wagner (11), Zenz (2), Bode.