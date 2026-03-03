Luchse kitzeln Spitzenreiter Im härtesten Spiel der Saison geht spät die Luft aus Tina Paare 03.03.2026, 10:12 Uhr

Spitzenreiter gegen Schlusslicht – die Rollen waren klar verteilt. Doch der VfL Bad Kreuznach versteckte sich beim Titelanwärter nicht. Auch die Saison will das Team, dessen Oberliga-Zeit zu Ende geht, ordentlich abschließen.

Auf dem Weg zur Meisterschaft lässt sich der BBC Horchheim nicht aufhalten. Auch nicht vom VfL Bad Kreuznach. Doch die Basketballer von der Nahe dürfen sich auf die Fahne schreiben, dem haushohen Favoriten Paroli geboten und ihm das erste Viertel abgeknöpft zu haben.







