Horchheimer verpassen eine gute Gelegenheit

Nach der verpassten Gelegenheit, zu Hause durch einen Sieg gegen Bad Kreuznach einen großen Schritt in Richtung Oberliga-Klassenverbleib zu machen, steht den Horchheimer Basketballern nun das wichtige Auswärtsspiel in Illingen bevor.

In der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat der BBC Horchhem die Chance verpasst, die Ausgangssituation im Rennen um den Klassenverbleib weiter zu verbessern. Im Heimspiel gegen den VfL Bad Kreuznach unterlag die Mannschaft von Trainer Martin Katheder nach gutem Start und schwächerer zweiter Halbzeit mit 74:89 (46:38). Auch die Konkurrenten im unteren Tabellendrittel punkteten allerdings nicht. Am kommenden Samstag (18 Uhr) kommt es für die Horchheimer nun zum Kellerduell beim TV Illingen. Ein Erfolg dort und der Klassenverbleib des BBC wäre gesichert. Sowohl Illingen als auch der BBV Saarbrücken könnten dann nicht mehr an den Horchheimern vorbeiziehen.

Im Spiel gegen Bad Kreuznach legten die Hausherren an der Erbenstraße gut los. „Physisch, schnell, gute Wurfauswahl", lobte Katheder. Bis Mitte des zweiten Viertels konnte sich der BBC bis auf 41:26 absetzen. „Es lief alles in unsere Richtung. Ich war mir sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen, wenn wir unser Spiel so weiter spielen. Zumal wir als jüngere Mannschaft auch konditionelle Vorteile haben sollten", berichtete Katheder.

Bei Horchheimer kehrt der Schlendrian ein

Doch beim BBC kehrte schon zum Ende der ersten Hälfte etwas der Schlendrian ein. Ein Teil des Vorsprungs wurde bis zum Seitenwechsel eingebüßt - 46:38. Mit Start des zweiten Durchgangs erlebte das Horchheimer Spiel dann aber den endgültigen Bruch. „Wir haben keine vernünftige Defense mehr gespielt und sind im Schlussviertel komplett auseinandergefallen. Auch die Umstellung auf Zone hat nicht funktioniert", haderte Katheder.

Mit 26:9 ging der Schlussabschnitt deutlich an den VfL. „Wir werden uns nun voll auf Illingen fokussieren und vor allem an unserer Verteidigung arbeiten. Wir haben nun alles in eigener Hand und wollen diese Chance dort ergreifen", sagte Katheder. Das Hinspiel gegen Illingen gewann der BBC mit 85:77.

BBC Horchheim: L. Bode (4), Gerber (14), Alberts (8), M. Bode (8), Schmitz (20), Zenz (7), Wagner (7), Bugiel (4), Neuneier (2), Zschommler.