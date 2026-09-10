Die Basketballer des BBC Horchheim feiern Rückkehr in die 2. Regionalliga. Nach dem souveränen Meistertitel in der Oberliga wollen sie mit personeller Konstanz den Klassenverbleib schaffen. Auftakt gegen Vizemeister TV Langen II.
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Sieben Jahre, nachdem die Basketballer des BBC Horchheim aus der 2. Regionalliga Südwest absteigen mussten, kehrt der Koblenzer Traditionsverein nun in die fünfthöchste Spielklasse zurück. Zwischenzeitlich ging es für den BBC runter bis in die Landesliga, nun knüpft der Verein von der rechten Rheinseite an vergangene Zeiten an.