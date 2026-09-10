BBC legt in Langen los Horchheimer gehen mit Aufstiegseuphorie in neue Saison Lutz Klattenberg 10.09.2026, 10:20 Uhr

i Der BBC Horchheim mit (hinten von links) Trainer Marko Sutalo, Emil Alberts, Emre Girigin, Henning Schaake, Ole Krämer, Arun Arulnayagam, Moritz Bode, Co-Trainer Louis Bode, (vorn von links) Hannah Pinder (Physio und Athletik), Luca Bugiel, Max Gerber, Emil Pötz, Vincent Schmitz , Peter Bida, Ömer Girgin, Johannes Zenz, Julian Türkyilmaz und Co-Trainer Mark Gottschalk.to: Jens Pötz. Jens Pötz

Die Basketballer des BBC Horchheim feiern Rückkehr in die 2. Regionalliga. Nach dem souveränen Meistertitel in der Oberliga wollen sie mit personeller Konstanz den Klassenverbleib schaffen. Auftakt gegen Vizemeister TV Langen II.

Sieben Jahre, nachdem die Basketballer des BBC Horchheim aus der 2. Regionalliga Südwest absteigen mussten, kehrt der Koblenzer Traditionsverein nun in die fünfthöchste Spielklasse zurück. Zwischenzeitlich ging es für den BBC runter bis in die Landesliga, nun knüpft der Verein von der rechten Rheinseite an vergangene Zeiten an.







Artikel teilen

Artikel teilen