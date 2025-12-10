BBC unterliegt mit 77:93 Horchheim will trotz Niederlage in Trier Erster werden Lutz Klattenberg 10.12.2025, 09:22 Uhr

i BBC-Trainer Martin Katheder (Mitte am Boden) erklärt seinem Horchheimer Team die Taktik. Beim 77:93 in Trier ist sie allerdings nicht aufgegangen. Jörg Niebergall

Basketball-Oberliga: Spitzenreiter BBC Horchheim stolpert in Trier und fällt auf den dritten Platz zurück. Es bleibt an der Spitze jedoch ein spannender Dreikampf.

Am letzten Hinrundenspieltag in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar musste der BBC Horchheim die Spitzenposition wieder räumen. Die Mannschaft von Trainer Martin Katheder unterlag beim TV Germania Trier mit 77:93 (30:39). Somit kommen der BBC, der TVG und auch der TuS Treis-Karden nach der ersten Saisonhälfte auf eine Bilanz von neun Siegen und zwei Niederlagen.







Artikel teilen

Artikel teilen