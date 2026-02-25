Oberligist Horchheim hat nach einem äußerst schwachen Schlussviertel sein erstes Spiel nach einer Siegesserie von fünf Spielen verloren, doch auch die direkte Konkurrenz patzte. Am kommenden Wochenende folgt ein Doppelspieltag für den BBC.
Nach fünf Siegen in Serie musste der BBC Horchheim in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wieder eine Niederlage hinnehmen. Bei MJC Trier unterlag die Mannschaft von Trainer Martin Katheder mit 60:75 (37:33). Die insgesamt dritte Saisonniederlage blieb aber ohne weitere Folgen für den Tabellenführer.