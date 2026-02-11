Horchheim verausgabt sich gegen das Schlusslicht nicht

Der BBC Horchheim festigt die Spitze der Basketball-Oberliga mit einem glanzlosen 74:54 gegen das Schlusslicht BBV Saarbrücken. Jungstar Türkyilmaz brilliert mit 22 Punkten.

Der BBC Horchheim hat die Tabellenführung in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar einmal mehr bestätigt. Im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht BBV Saarbrücken reichte eine mäßige Leistung zu einem 74:54 (35:27)-Erfolg.

Die Saarländer reisten ersatzgeschwächt mit nur sieben Akteure an und verkauften sich in einem zähen Spiel achtbar und bereiteten den Horchheimern einige Mühe.