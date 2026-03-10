BBC gewinnt mit 82:79 Horchheim steht kurz vor Gewinn der Meisterschaft Lutz Klattenberg 10.03.2026, 14:19 Uhr

i Symbolbild dpa

Spannung in der Basketball-Oberliga: BBC Horchheim siegt dramatisch mit 82:79 gegen TV Illingen, dank starker Schlussminuten und Top-Scorer Henning Schaake. Der Titel ist zum Greifen nah.

Das wäre dann schon fast das Meisterstück des BBC Horchheim in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gewesen. Dramaturgisch hätte es zur Partie beim TV Illingen gepasst. Die Mannschaft von Trainer Martin Katheder drehte in den Schlussminuten eine schon verloren geglaubte Partie und siegte mit 82:79 (25:41).







Artikel teilen

Artikel teilen