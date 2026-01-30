Treis-Karden in Saarbrücken Horchheim-Hilfe nach Spitzenspiel-Niederlage Lutz Klattenberg 30.01.2026, 10:17 Uhr

i Im Spitzenspiel beim BBC Horchheim musste sich der TuS Treis-Karden (von links mit Alexander Zilles und Philipp Ruckschatt) mit 76:86 geschlagen geben. Horchheim geht nun als Tabellenführer in die Restrunde der Oberliga, noch sieben Spieltage stehen an bis zum Saisonende am 22. März. Wolfgang Heil

Feine Geste: Weil die Halle in Treis-Karden gesperrt ist, durfte der TuS beim Meisterschaftskonkurrenten BBC Horchheim in dieser Woche trainieren – und das nur Tage nach der Spitzenspiel-Niederlage am vergangenen Samstag.

Nach der der Derbyniederlage im Spitzenspiel beim neuen Tabellenführer BBC Horchheim geht es für die Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden weiter in das Saarland. Die Mannschaft von Trainer Emir Colan gastiert am Samstag (16 Uhr) als nun Tabellenzweiter beim abstiegsgefährdeten BBV Saarbrücken.







