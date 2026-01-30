Feine Geste: Weil die Halle in Treis-Karden gesperrt ist, durfte der TuS beim Meisterschaftskonkurrenten BBC Horchheim in dieser Woche trainieren – und das nur Tage nach der Spitzenspiel-Niederlage am vergangenen Samstag.
Nach der der Derbyniederlage im Spitzenspiel beim neuen Tabellenführer BBC Horchheim geht es für die Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden weiter in das Saarland. Die Mannschaft von Trainer Emir Colan gastiert am Samstag (16 Uhr) als nun Tabellenzweiter beim abstiegsgefährdeten BBV Saarbrücken.