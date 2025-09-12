Mit Verstärkung geht der BBC Horchheim in die neue Oberligasaison – denn zusammen mit Spielern von den Koblenzer Baskets bildet der BBC nun den Unterbau für die Profis.

Nach dem Wiederaufstieg in die Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat der BBC Horchheim vergangene Saison den Klassenverbleib geschafft. Im zweiten Oberligajahr soll nun der nächste sportliche Schritt unter Trainer Martin Katheder folgen. Im Hintergrund wurde eine Teil-Neuausrichtung fixiert. Der BBC und die EPG Baskets Koblenz bündeln zukünftig die Kräfte (wir berichteten).

Horchheim wird zum Farmteam des Zweitligisten – weiter unter eigenem Namen und zunächst mit eher wenig merklichen Veränderungen. Drei Akteure aus der früheren Reserve der Baskets wechseln die Rheinseite. Für Emil Pötz ist es eine Rückkehr, zudem verstärken Paul Baitzel und Henning Schaake den BBC. „Natürlich verändert sich etwas dadurch, dass wir nun als Farmteam agieren. Aber eben auch nicht alles. Man kann jetzt nicht erwarten, dass wir von einem Fast-Absteiger direkt zu einem Aufstiegskandidaten werden. Auf jeden Fall sind wir in der Breite besser aufgestellt und streben schon eine gute Rolle an. Es geht allerdings auch darum, dass wir jungen Spieler eine gute Plattform bieten, sich zu entwickeln“, zeigt Katheder auf.

Grundsätzlich herrscht aber viel Optimismus. „Es ist mein zweites Jahr als Trainer. Wir kennen uns besser, die Abläufe stimmen. Wir konnten sehr früh starten mit der Vorbereitung und haben wirklich intensiv gearbeitet“, sagt Katheder. Abgänge gab es nur zwei. Moritz Bode steht wegen Studium und Wohnortwechsel nicht mehr zur Verfügung, Mark Neuneier wechselt verletzungsbedingt zunächst in die Landesligareserve. In Noah Schmid konnte noch ein weiterer externer Neuzugang verpflichtet werden. Der 18-Jährige kommt aus Thailand, absolviert zunächst eine Sprachschule, dann ein Studium und hat familiäre Verbindungen ins Rheinland. Auftaktgegner am Sonntag (17.30 Uhr) an der Erbenstraße ist der TuS Herrensohr, gegen den es im Vorjahr zwei knappe Niederlagen setzte. Katheder: „Dieses Jahr wollen wir den Fortschritt zeigen, in dem wir beide Spiele gewinnen.“