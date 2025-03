In der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist der BBC Horchheim dem Klassenverbleib einen riesigen Schritt näher gekommen. Und das mit einem 86:75 (37:42)-Derbyerfolg auf der Karthause gegen die SG Lützel-Post Koblenz II. Zweifel an einer zweiten Oberligasaison des BBC bestehen vor dem letzten Spieltag kaum noch. Durch den fünften Saisonsieg lassen die Horchheimer den BBV Saarbrücken auf jeden Fall hinter sich, die DJK Nieder-Olm hatte ihr Team zurückgezogen und steht bereits als erster Absteiger fest. Einen dritten Absteiger aus der RPS-Oberliga kann es nur geben, wenn aus der 2. Regionalliga Nord Speyer noch absteigen sollte.

„Wir konzentrieren uns weiter nur auf das, was wir beeinflussen können. Zum Feiern ist es noch zu früh. Wir wollen auch unser letztes Spiel gegen Trier gewinnen, um so nach Möglichkeit auch noch Illingen hinter uns zu lassen“, erklärte der Horchheimer Trainer Martin Katheder schon im Hinblick auf das letzte Saisonspiel an der Erbenstraße gegen die TVG Baskets Trier am Sonntag (17.30 Uhr). Aber Katheder zog auch schon Resümee: „Ich bin wirklich stolz auf diese Mannschaft. Und ich muss unseren Zuschauern ein riesiges Lob aussprechen. Sie haben es zu einem Heimspiel auf der Karthause gemacht und uns trotz vieler unglücklicher Niederlagen so stark unterstützt.“

Furioses Schlussviertel des BBC begeistert Horchheimer Fans

Auf jeden Fall wurden die Zuschauer im Schlussviertel auf der Karthause von den Sitzen geholt. Der BBC legte mit 33 Zählern ein furioses letztes Viertel hin, nachdem er nach dem ersten Viertel (18:24), zur Halbzeit (37:42) und nach dem dritten Viertel (53:56) zurückgelegen hatte. „Wir haben die ganze Woche wirklich konzentriert auf dieses Spiel hingearbeitet. Und unser Spielplan ist voll aufgegangen. Wir haben die ganze Zeit Druck über das ganze Feld gemacht. Und am Ende hatten wir dank der größeren Rotation den längeren Atem. So haben wir es uns vorgestellt. Speziell in der Defensive haben wir wirklich einen hervorragenden Job gemacht“, lobte Katheder.

Koblenz: Baitzel, Bekir, Lemke, Pötz, Schaake, Schanung, Sommer.

Horchheim: L. Bode (2), Markant, Gerber (12), Alberts (9), Schmitz (16), M. Bode (20), Bugiel (6), Zenz (13), Wagner (8), Neuneier, Zschommler.