Spannung in der 2. Basketball-Regionalliga: BBC Horchheim verliert in Roßdorf mit 56:64. Nach einem Einbruch im letzten Viertel stehen richtungweisende Spiele an. Jetzt kommt das sieglose Schlusslicht Neu-Isenburg.
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Der BBC Horchheim muss in der Nordstaffel der 2. Basketball-Regionalliga Südwest weiter auf den zweiten Saisonerfolg warten. Bei der SKG Roßdorf unterlag die Mannschaft von Trainer Marko Sutalo mit 56:64 (32:37). Drei weitere Teams stehen gleichauf mit den Horchheimern, die unter diesen Mannschaften das beste Korbverhältnis haben, im Tabellenkeller.