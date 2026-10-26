BBC veliert in Roßdorf Horchheim bricht im letzten Viertel ein Lutz Klattenberg 26.10.2026, 11:25 Uhr

i Starke 14 Punkte machte Julian Türkyilmaz (am Ball, hier im Heimspiel gegen Bad Dürkheim) in Roßdorf, doch es reichte nicht zum Sieg. Am Sonntag steigt nun in der Erbenstraße das wichtige Heimspiel gegen noch punktlose Neu-Isenburger. Jörg Niebergall

Spannung in der 2. Basketball-Regionalliga: BBC Horchheim verliert in Roßdorf mit 56:64. Nach einem Einbruch im letzten Viertel stehen richtungweisende Spiele an. Jetzt kommt das sieglose Schlusslicht Neu-Isenburg.

Der BBC Horchheim muss in der Nordstaffel der 2. Basketball-Regionalliga Südwest weiter auf den zweiten Saisonerfolg warten. Bei der SKG Roßdorf unterlag die Mannschaft von Trainer Marko Sutalo mit 56:64 (32:37). Drei weitere Teams stehen gleichauf mit den Horchheimern, die unter diesen Mannschaften das beste Korbverhältnis haben, im Tabellenkeller.







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