Horchheim blickt nach Pokal-Aus aufs wichtige Heimspiel

Der Einzug ins „Final Four“, die Schlussrunde im Pokalwettbewerb des Basketballverbandes Rheinland-Pfalz/Saar, ist dem BBC Horchheim verwehrt geblieben. Das Ausscheiden gegen Oberligarivale TSG Heidesheim nach dem Horchheimer Karnevalsumzug nahm der BBC aber relativ gelassen auf.

Der Klassenverbleib in der Oberliga hat Priorität, und da erwartet die Mannschaft von Trainer Martin Katheder am Sonntag (17.30 Uhr) den VfL Bad Kreuznach an der Erbenstraße.

Trainer Katheder zieht Positives aus Niederlage

„Schade, aber auch kein Beinbruch“, bewertete Katheder die 60:74 (42:44)-Niederlage gegen den Oberligadrittplatzierten aus Rheinhessen. „Dieses Spiel war klar nebensächlicher als die Oberliga. Wir können aber immerhin Positives aus den ersten drei Vierteln ziehen“, meinte Katheder.

So lange hielt der BBC das Spiel gegen die favorisierte TSG offen. 25:27 hieß es nach zehn Minuten, 17:17 endete das zweite Viertel. Das punktearme dritte Viertel ging mit 15:13 an die Gäste. „Dann sind wir eingebrochen. Offensiv ging gar nichts mehr zusammen, die Konzentration war schnell dahin“, stellte Katheder fest.

Im Schlussviertel macht Horchheim nur fünf Punkte

Nur fünf Horchheimer Punkte im Schlussabschnitt reichten nicht mehr, um noch eine Siegchance zu bekommen. Der Blick ging danach aber sehr schnell nach vorne. Nach dem überraschenden Ligaerfolg bei MJC Trier will der BBC nachlegen. „Bad Kreuznach zu Hause, das ist ein 50:50-Spiel“, ist sich Katheder sicher. „Wir können den nächsten großen Schritt machen. Das Hinspiel in Kreuznach war unter erschwerten personellen Voraussetzungen nicht gut, aber wir sind auf Augenhöhe. Wir müssen uns auf deren solide Zonenverteidigung einstellen und die Physis matchen. Dann können wir gewinnen“, meint Katheder. Einziger Horchheimer Ausfall am Sonntag sollte Luc Siener sein, der noch an einem Bänderanriss laboriert.

BBC Horchheim: Philipps, Bode (3), Steiner (2), Alberts (12), Bode (7), Schmitz (10), Zenz (4), Wagner (17), Bugiel (3), Neuneier (2), Aporta.