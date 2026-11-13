Moselaner beim Tabellenzweiten Herrensohr wird eine hohe Hürde für Treis-Karden Lutz Klattenberg 13.11.2026, 10:07 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Melinda Nagy

Der TuS Herrensohr (fünf Siege, eine Niederlage) ist der erste Verfolger des makellosen Spitzenreiters und Saarland-Konkurrenten TV Illingen – und am Sonntag der Gastgeber des Tabellensechsten TuS Treis-Karden.

Für den TuS Treis-Karden geht es am achten Spieltag der Basektball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in das Saarland. Am Sonntag (17 Uhr) wartet im Sportzentrum Dudweiler mit dem TuS Herrensohr der Zweitplatzierte. Die Moselaner haben nach dem Heimsieg gegen den BBC Rockenhausen wieder eine positive Bilanz vorzuweisen und wollen sich nun im oberen Tabellendrittel etablieren.







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