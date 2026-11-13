Der TuS Herrensohr (fünf Siege, eine Niederlage) ist der erste Verfolger des makellosen Spitzenreiters und Saarland-Konkurrenten TV Illingen – und am Sonntag der Gastgeber des Tabellensechsten TuS Treis-Karden.
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Für den TuS Treis-Karden geht es am achten Spieltag der Basektball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in das Saarland. Am Sonntag (17 Uhr) wartet im Sportzentrum Dudweiler mit dem TuS Herrensohr der Zweitplatzierte. Die Moselaner haben nach dem Heimsieg gegen den BBC Rockenhausen wieder eine positive Bilanz vorzuweisen und wollen sich nun im oberen Tabellendrittel etablieren.