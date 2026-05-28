Rettung freut die Luchse Happy End nach trostloser Saison: VfL bleibt Oberligist Tina Paare 28.05.2026, 14:48 Uhr

i Stehen sich auch in der nächsten Oberliga-Saison gegenüber: die Basketballer des VfL Bad Kreuznach (weiße Trikots) und Eintracht Lambsheim. Edgar Daudistel

Unverhofft kommt oft: Obwohl die Basketballer des VfL Bad Kreuznach die Saison auf dem letzten Oberliga-Tabellenplatz beendeten, sind sie gerettet. Die Oberliga ist auch das Ziel der U18-Talente.

Das Thema Oberliga hatten die Basketballer des VfL Bad Kreuznach nach einer deprimierenden Saison eigentlich abgehakt. Doch nun gibt es positive Neuigkeiten: Die Luchse dürfen auch in der nächsten Spielzeit in der Oberliga auf Punktejagd gehen. „Das sind gute Nachrichten, nachdem wir die gesamte Saison über nur Pech hatten“, freut sich Samir Spindler, der VfL-Teamsprecher.







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