Gutes Warm-up, bitteres Ende

Sie waren so nahe dran am Derby-Sieg, die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach. Umso bitterer, dass sie am Ende mit leeren Händen dastanden.
Lesezeit 1 Minute
Mit einem Punkt zu verlieren, ist generell unglücklich. Doch ausgerechnet ein prestigeträchtiges Derby derart knapp abzugeben, ist noch einmal bitterer. Dementsprechend groß war die Enttäuschung bei den Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach, die bei der TSG Heidesheim mit 42:43 den Kürzeren zogen, nachdem sie zur Pause noch mit 24:19 geführt hatten.