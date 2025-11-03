Lady-Luchsen fehlt Konsequenz Gutes Warm-up, bitteres Ende 03.11.2025, 21:30 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/KAM0860026633

Sie waren so nahe dran am Derby-Sieg, die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach. Umso bitterer, dass sie am Ende mit leeren Händen dastanden.

Mit einem Punkt zu verlieren, ist generell unglücklich. Doch ausgerechnet ein prestigeträchtiges Derby derart knapp abzugeben, ist noch einmal bitterer. Dementsprechend groß war die Enttäuschung bei den Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach, die bei der TSG Heidesheim mit 42:43 den Kürzeren zogen, nachdem sie zur Pause noch mit 24:19 geführt hatten.







