Guardians wollen sich steigern Gute Offensive, grausame Defensive Lutz Klattenberg 18.11.2024, 15:27 Uhr

i Dami Ade-Eri (am Ball) erhielt zuletzt mehr Spielanteile – und ein Lob vom Trainer. Jörg Niebergall

Die EPG Guardians Koblenz wollen sich weiter von den unteren Tabellenregionen absetzen. Das anstehende Spiel gegen Nürnberg bietet dazu eine prima Gelegenheit.

Koblenz. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) geht es für die EPG Guardians Koblenz bereits weiter in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Nach dem knappen 87:84-Auswärtssieg bei den Giants Düsseldorf am Samstag empfangen die Rhein-Mosel-Städter die Nürnberg Falcons in der CGM Arena auf dem Oberwerth.

