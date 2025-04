Es ist das Kellerduell mit vorentscheidendem Charakter, das sich über die vergangenen Wochen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A angedeutet hatte. Am Sonntag (17 Uhr) empfangen die Artland Dragons die EPG Guardians Koblenz. Die Mannschaft aus Quakenbrück rangiert mit einer Bilanz von sechs Siegen und 24 Niederlagen auf dem ersten Abstiegsplatz 17. Die Guardians stehen mit sieben Siegen und 23 Niederlagen einen Platz besser da. Vorteil Koblenz: Das Hinspiel auf dem Oberwerth ging mit 79:64 an die Guardians. Bei gleicher Bilanz am Saisonende entscheidet der bessere direkte Vergleich. Den hätten die Guardians also bei einer Niederlage mit einer Differenz von 14 Punkten auf ihrer Seite. Würde Koblenz sich nun bei den Dragons durchsetzen, hätte man zwei Siege mehr als die Norddeutschen auf dem Konto – und den besseren direkten Vergleich auf seiner Seite. Bei danach nur noch drei ausstehenden Partien wäre Rang 16 und der Klassenverbleib damit schon fast sicher. Und dies, obwohl Artland anschließend noch gegen die Keller-Konkurrenten aus Düsseldorf und Vechta spielt.

In der Bundesliga ist ein Platz offen – und damit auch in der ProA

Dieser Tage wird allerdings auch darüber spekuliert, dass es nur einen Absteiger geben könnte und Rang 17 demnach für den Klassenverbleib reicht. Die Sachlage ist eigentlich ganz klar – und eigentlich auch nicht. Fakt ist, dass die Bundesliga (BBL) in dieser Saison 2024/2025 mit nur 17 Teams besetzt ist, Sollstärke sind aber 18 Teams. Hintergrund: Den Karlsruhe Lions wurde im Vorjahr als Meister der ProA die Lizenz verweigert, nur deren Gegner im Play-off-Finale, die Frankfurt Skyliners stiegen auf. Tübingen und Crailsheim waren die sportlichen Absteiger aus der BBL, hätten ein Teilnahmerecht für die BBL-Saison 2024/25 erwerben können (Wildcard). Erforderlich dafür ist die Zahlung eines Kompensationsentgeltes von 700.000 Euro. Darauf verzichteten die Teams.

Um nun wieder auf die Sollstärke von 18 Teams zu kommen, hat die BBL in dieser Saison nur einen sportlichen Absteiger vorgesehen. Die beiden Finalteilnehmer der Play-offs in der Pro A sind sportlich aufstiegsberechtigt in die BBL, somit wäre man wieder bei 18. Nun heißt es in der Spielordnung der Pro A, in § 76.4.: [... Sollte unter Berücksichtigung der Aufsteiger in die BBL und die Absteiger aus der BBL die Soll-Mannschaftsstärke (18 Mannschaften) um 1 Team unterschritten werden, reduziert sich die Anzahl der Absteiger der ProA um ein Team.].

Es droht eine Hängepartie bis zum Ende der Play-offs

Sollten sich also in den Play-offs zwei Teams durchsetzen, die auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen der BBL erfüllen (zum Beispiel einen Mindestetat von vier Millionen Euro, zudem eine Hallenkapazität von 3.000 Zuschauern), wird nur ein ProA-Team absteigen müssen. Wie viele der acht Play-off-Teilnehmer diese Voraussetzungen erfüllen und einen Aufstieg auch wirtschaftlich stemmen könnten, ist allerdings unklar. Bis zum 15. April müssen die Lizenzunterlagen eingereicht werden. Teams wie Jena, Trier oder Crailsheim dürften die Anforderungen erfüllen, Bremerhaven hat angekündigt, eine BBL-Lizenz zu beantragen. Gießen und Hagen scheinen auch geeignete Kandidaten, Kirchheim und Bochum schon aus Gründen der Hallenkapazitäten dagegen eher nicht. Es könnte also auf eine Hängepartie bis zum Ende der Play-offs hinauslaufen, ob die Finalteilnehmer letztlich auch aufsteigen (können).

„Wir wollen Platz 16 erreichen und uns von allen anderen Faktoren frei machen.“

Guardians-Trainer Venelin Berov

„Ganz ehrlich, mit dieser ganzen Rechnerei beschäftige ich mich nicht. Es gibt nur eine Sache, die wir beeinflussen können. Wir wollen Platz 16 erreichen und uns von allen anderen Faktoren frei machen“, sagt Guardians-Trainer Venelin Berov. Berov weiter: „Im Profisport zählt doch auch irgendwie nur das nächste Spiel. Wenn man sich zu vielen anderen Dingen nebenbei beschäftigt, verliert man den Fokus. Das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Und wir sind uns einig. Wir wollen endlich den ersten gemeinsamen Erfolg. In vier von fünf Partien zuletzt waren wir nicht so weit davon entfernt. Nun soll es klappen.“

Hoffnung auf Unterstützung durch die Fans

Wie im Hinspiel, dem Berov „keine Relevanz“ mehr zuschreibt. „Artland hat den kleinen Vorteil eines Heimspiels und ihre Heimstärke. Da haben sie Trier bezwungen und gegen Karlsruhe mehr als 100 Punkte gemacht. Aber letztlich kommt es darauf an, wer besser als Team spielt. Und unsere Trainingswoche macht mir Mut, dass wir es sind. Mit der Unterstützung hoffentlich auch durch einige Koblenzer Zuschauer. Die können wir wirklich gut gebrauchen“, so Berov. In der Tat: Wie es scheint, haben auch die Fans den Ernst der Lange erkannt, am Sonntag machen sich einige Guardians-Anhänger per Bus auf den Weg nach Quakenbrück.