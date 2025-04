Stimmungsvoll war es, das letzte Saison-Heimspiel der EPG Guardians gegen die Gladiators aus Trier. Wer den Basketball liebt, wurde bestens unterhalten, rund 2800 Zuschauer machten ordentlich Stimmung, vor allem jene aus Trier, die allein mit drei Bussen angereist waren und hinterher ordentlich feiern konnten. Nicht zuletzt wurde das Ganze aus Koblenzer Sicht zu einem netten Event für die ganze Familie. Aber: Rein sportlich gab’s beim 87:118 (45:55) eine ordentliche Abreibung für das Team von Trainer Venelin Berov, der damit weiter auf einen Sieg seit seiner Beförderung zum Chef warten muss. Immerhin, weil die Artland Dragons als direkter Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg ebenfalls verloren (93:95 in Tübingen), bleiben die Guardians als Tabellen-16. noch über dem Strich. Wenn es ganz blöd läuft, könnte die Partie dennoch das vorerst letzte Koblenzer Heimspiel in der 2. Bundesliga Pro A gewesen sein – es droht weiterhin der Sturz in die Pro B.

„Wir fallen phasenweise auseinander.“

Guardians-Kapitän DJ Johnson

Die abschließenden 40 Minuten in der EPG Arena dienten fast als Spiegelbild einer Saison, in der die Guardians auf dem Oberwerth nur fünf von 17 Spielen gewinnen konnten. Phasenweise ging ein Ruck durch die Mannschaft, nahm das Team mit ansehnlichen Aktionen das Publikum mit und spielte ebenso gutklassigen wie ansehnlichen Basketball. Zum Beispiel im zweiten Viertel, als William Lee einen Block ans Brett nagelte, um in der anschließenden Aktion auf der anderen Seite einen Dunking zum 39:43 zu versenken. Es war die Phase, als die Guardians den Tabellenzweiten aus Trier, der als eines der Top-Teams der Liga den Aufstieg in die Bundesliga anpeilt, zumindest ein bisschen in Verlegenheit bringen konnten. „Man sieht ja, dass wir es können“, sagte Kapitän DJ Johnson später, fügte aber im gleichen Satz einigermaßen ratlos an: „Wir fallen phasenweise auseinander.“

i An der Kulisse lag es nicht: Rund 2800 Zuschauer sorgten in der EPG Arena für Derbystimmung. Mark Dieler

Was sich allein in den Zahlen mehr als deutlich manifestierte. In drei von vier Vierteln kassierten die Guardians mehr als 30 Punkte. Schlicht zuviel, um ein Spiel in der ProA gewinnen zu können. Und 36 Assists der Gladiators waren ein Beispiel dafür, dass die Gäste stets (zu) viel Raum und Zeit hatten, um ihre Angriffe zu Ende zu spielen, und nicht zuletzt mussten die Koblenzer 15 Dreier schlucken. Das letzte Viertel glich aus Trierer Sicht einem Training unter Wettkampfbedingungen. „Ich hätte mir schon ein bisschen mehr Engagement gewünscht“, sagte Berov auch mit Blick auf die stattliche Kulisse und die trotzige Unterstützung der Koblenzer Fans, „das tut extrem weh.“

Friederici nimmt die Kollegen in die Pflicht

Die Worte des Coaches waren wohl gewählt, für Leon Friederici war es nach der Klatsche an der Zeit, den Pfad der Diplomatie zu verlassen. „Es fühlt sich scheiße an. Ich nenne keine Namen, aber es gibt einige in der Mannschaft, die keinen Bock haben“, redete der Aufbauspieler, der als einer der wenigen Identifikationsfiguren in Koblenz gilt, Klartext. Friederici hatte denn auch gar kein Verständnis dafür, dass manche Kollegen offenkundig nicht voll bei der Sache sind. „Wir haben hier auch eine Verpflichtung der Organisation und der Stadt gegenüber, das verstehen wohl nicht alle.“ Der 30-Jährige, der angesichts des Personalmangels auf den deutschen Positionen ebenso wie Johnson wieder einmal mehr als 30 Minuten auf dem Feld stand, hob den Kapitän als Gegenbeispiel hervor: „Er muss hier niemandem mehr etwas beweisen und reißt sich in jedem Spiel den A... auf.“

Johnson kehrt in die Heimat zurück

Was er damit andeutete, bestätigte Johnson wenig später. Nach nun vier Jahren in Koblenz war die Partie gegen Trier sein letztes Heimspiel, der 32-Jährige wird nach der Saison aus privaten Gründen mit seiner Familie zurück in den Norden gehen. Johnson ist gebürtig aus Bremerhaven und hat auch dort seine Karriere begonnen. „Ob ich weiter professionell Basketball spiele, wird man sehen“, sagte er. Ähnlich liegen die Dinge bei Friederici, der Koblenz ebenfalls den Rücken kehren wird – und viele Anzeichen deuten darauf hin, dass es bei den Guardians einen größeren Umbruch gibt.

Doch so weit ist es noch nicht. Vor allem Friederici und Johnson wollen nach glorreichen Jahren in Koblenz inklusive Aufstieg in die Pro A den Klub nun auch in dieser Liga in gute Hände übergeben. „Es ist noch alles drin. Wir haben es noch in der eigenen Hand“, sagte Johnson, wohlwissend, dass der Konkurrent von den Artland Dragons mit den Partien gegen Düsseldorf und in Vechta das vermeintlich leichtere Restprogramm hat. Für die Koblenzer geht es am kommenden Samstag zum Play-off-Kandidaten nach Bochum, zum Abschluss der Saison wartet die Partie in Karlsruhe. „Ein Spiel werden wir auf jeden Fall gewinnen“, ist Johnson überzeugt. Dann wird freilich eine bessere Defensivarbeit aller Akteure zwingend erforderlich sein.

Koblenz: Cockfield (27), Stevens (4), Johnson (17), Böhm (3), Bensmann, Ade-Eri (4), Bouzidi (2), Bradley (6), Friederici (11), Lee (12), Hanzalek (1).