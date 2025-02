Koblenzer müssen ausweichen Guardians-Heimspiel in Hagen? 21.02.2025, 16:23 Uhr

i Leon Friederici in Aktion: Der Guardians-Profi (am Ball) wird gegen Hagen andernorts dribbeln und werfen müssen, die EPG Arena auf dem Oberwerth steht an diesem Tag nicht zur Verfügung. Wolfgang Heil

Das Thema schwelt schon länger, wird aber jetzt dringlich: Die EPG Guardians Koblenz müssen ihr kommendes Heimspiel gegen Hagen in der Fremde austragen. Hinter den Kulissen wird nach einer Lösung gesucht.

Die EPG Guardians Koblenz können ihr anstehendes Heimspiel in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A am Freitag, 7. März gegen Phoenix Hagen nicht in der heimischen EPG Arena auf dem Oberwerth austragen. Hintergrund ist eine Belegung in der Halle. Nach Informationen unserer Zeitung findet die Partie stattdessen in Hagen oder Leverkusen statt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen