Einige gute Phasen reichen in der 2. Basketball-Bundeslige nicht für einen Sieg. Diese Erkenntnis mussten die EPG Guardians beim 71:84 gegen Hagen machen. Schon am Freitagabend soll sich das gegen Bremerhaven ändern.

Es war wie schon so häufig in dieser Saison: Die Basketballer der EPG Guardians Koblenz haben in der Zweitliga-Partie gegen Phoenix Hagen nicht wirklich enttäuscht, konnten gut mithalten – aber für einen Sieg hat wieder einmal nicht gereicht. Beim 71:84 (40:42) gestaltete die Mannschaft um Trainer Venelin Berov die erste Halbzeit ausgeglichen, ehe die Gäste im dritten Viertel eine Schwächephase der Koblenzer zu ihren Gunsten nutzten und am Ende mit ihren mitgereisten Fans feierten. Die Guardians sind durch die fünfte Niederlage in Folge auf Platz 16 abgerutscht und bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen Bremerhaven erneut gefordert.

Vierte Niederlage unter der Regie von Berov

Die 40 Minuten gegen Hagen bestätigten die Eindrücke der vergangenen Wochen, ja fast Monate: Es muss für die Koblenzer so ziemlich alles zusammenkommen, um eine Partie auf ihre Seite zu ziehen. Dieses Mal gelang das nicht, auch weil in der Schlussphase etliche vergleichsweise einfache Würfe nicht den Weg in den Korb fanden. „Das Spiel wäre zu gewinnen gewesen“, fand Guardians-Sportdirektor Thomas Klein.

In der vierten Partie unter der Regie von Venelin Berov als Cheftrainer sind die Verbesserungen im Spiel nur in homöopathischer Dosis auszumachen. In der Offensive wirken die Aktionen durchaus spielfreudiger, manches wirkt weniger gezwungen – aber Berov ist es bislang nicht gelungen, die Defensive nachhaltig zu stabilisieren. Unter dem Strich standen für Hagen acht Rebounds mehr zu Buche, die eben die Chance zu Korberfolgen mit sich bringen. Und: Die Gäste trafen 15 Dreier, Koblenz nur sieben. „Zwischenzeitlich ist die Reboundarbeit derzeit nicht existent“, konstatierte auch Klein, der sich mit Blick auf die vielen personellen Veränderungen in der Mannschaft nicht aus der Verantwortung nahm: „Es ist zu wenig Konstanz im Team. Und wenn keine Konstanz im Team ist, kann man nicht gut Basketball spielen.“

Rotation auf den deutschen Positionen als Problem

Als wesentliche Baustelle hat sich immer mehr die Rotation auf den deutschen Positionen herauskristallisiert, in der ProA müssen stets zwei Akteure mit der schwarz-rot-goldenen Markierung auf dem Trikot auf dem Parkett stehen. Nachdem sich die Befürchtung bestätigt hat, dass Center Moses Pölking für den Rest der Saison verletzt ausfällt, tragen DJ Johnson und Leon Friederici die Hauptlast auf ihren Schultern. Wohl auch mit Blick auf die Doppelbelastung am Freitag gegen Bremerhaven gab Berov den jungen Jakob Hanzalek und Dami Ade-Eri als deren Vertreter vergleichsweise viel Spielzeit. Vor allem Hanzalek konnte seine 16:42 Minuten auf dem Feld gut nutzen, sein Dreier aus der Ecke mit der Wurfsirene zum 54:66 war denn auch im dritten Viertel zumindest ein Lebenszeichen. Dass hingegen Friederici gegen Hagen kaum zu seinem Spiel fand und unter seinen Möglichkeiten blieb, passte in einen Abend der verpassten Chancen. Auch Ty Cockfield war es an seinem 29. Geburtstag nicht vergönnt, einen Sieg zu feiern. Er war mit 13 Punkten zumindest noch der beste Koblenzer Werfer und sorgte mit einem akrobatischen Korbleger im zweiten Viertel zumindest für einen der Höhepunkte der Partie, die nur 593 Zuschauer sehen wollten.

Bremerhaven ist eine Mannschaft, die uns liegen sollte.

Guardians-Sportdirektor Thomas Klein.

Schon am Freitagabend soll es besser laufen, das ist zumndest die große Hoffnung aller Beteiligten. „Bremerhaven ist eine Mannschaft, die uns liegen sollte“, glaubt Sportdirektor Klein. Und Trainer Berov glaubt fest an seinen Premierensieg als Guardians-Chefcoach: „Die Fans müssen spüren, dass wir um jeden Zentimeter kämpfen, dann passiert es.“

Koblenz: Cockfield (13), Stevens (8), Johnson (7), Böhm (7), Ade-Eri, Bouzidi (8), Bradley (8), Friederici (6), Lee (8), Hanzalek (6).