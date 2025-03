Das letzte Viertel der Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A ist angebrochen und den EPG Guardians Koblenz steht eine intensive Woche bevor. Drei Partien in sieben Tagen sind zu absolvieren, allesamt gegen Teams, die die Play-offs anstreben. Am Samstag (19.30 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Venelin Berov zu Gast bei den Uni Baskets Münster, am nächsten Mittwoch (19.30 Uhr) kommt Phoenix Hagen auf das Koblenzer Oberwerth, am Freitag (19.30 Uhr) die Eisbären aus Bremerhaven.

Ich war wirklich stolz auf diese Leistung.

Guardians-Trainer Venelin Berov über den starken Auftritt seines Teams gegen Tabellenführer Jena.

Hinter den Guardians liegen nun zwei Partien unter Berov. Nach der Niederlage nach Verlängerung in Nürnberg boten die Rhein-Mosel-Städter auch dem Spitzenreiter aus Jena einen großen Kampf, unterlagen letztlich aber 80:92. „Ich war wirklich stolz auf diese Leistung. Und ich glaube, dass wir die Fortsetzung einer positiven Entwicklung gesehen haben. Auch im Schlussviertel als Jena sich abgesetzt hat. Spielerisch war es bis zum Schluss wirklich gut, Jena hat halt am Ende, mit all ihrer individuellen Qualität, die Würfe getroffen“, resümiert Berov, der vor allem eine Lehre seiner Mannschaft nun mit auf den Weg geben will. „In beiden Partien, gegen Jena und Nürnberg, haben wir einen zweistelligen Vorsprung wieder leichtfertig hergegeben. Wir müssen jetzt an diesen Punkt kommen, dass wir einen Vorteil, den wir uns hart erarbeiten, auch verteidigen. Dann werden wir Spiele gewinnen.“

Und Siege werden Pflicht zum Ende der Saison, auch wenn die Konkurrenten aus Düsseldorf und Quakenbrück derzeit ebenfalls ihre Partien (noch) nicht erfolgreich gestalten. Dahingehend gibt sich Berov aber völlig cool: „Was bringt es uns, auf die anderen Teams zu schauen. Wir müssen die Hausaufgaben erledigen, arbeiten hart im Training und machen wirklich Fortschritte. Und sind gut gestimmt und zuversichtlich.“

Gastgeber mit zuletzt vier Niederlagen in Serie

Bei Gegner Münster dürfte die Stimmungslage damit in dieser Woche vielleicht sogar etwas angespannter sein als die an Rhein und Mosel. Die Westfalen verloren zuletzt vier Spiele in Serie, rutschten aus den Play-off-Rängen. In Nürnberg am vergangenen Wochenende unterlagen die Baskets gar mit einer Differenz von 20 Zählern. Auf der vereinseigenen Homepage monierten die Führungsspieler vor allem die schwächelnde Defensive. „Einen psychologischen Vorteil sehe ich aber nicht unbedingt. Es ist ein Spiel, in dem es für beide Seiten um viel geht. Münster ist spielerisch auf hohem Niveau unterwegs, wird angefeuert von 3000 Zuschauern auf dem Berg Fidel. Man darf sich einfach auf unheimlich intensives Basketballspiel einstellen“, meint Berov.

Moses Pölking fällt wohl noch länger aus

Und mit diesen Voraussetzungen dürfte die deutliche 55:98-Hinspielniederlage der Koblenzer auch überhaupt keine Relevanz mehr haben. Zumal die personellen Gegebenheiten andere sind. Kapitän Dominique Johnson und Leon Friederici fehlten im Hinspiel. Auf das Duo wird, wie zuletzt, viel Arbeit zukommen, zumal Center Moses Pölking weiter und wohl auch längerfristig fehlen wird.