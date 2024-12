Höhner heizen in Koblenz ein Guardians-Chef freut sich auf volles Haus 12.12.2024, 11:52 Uhr

i Sportdirektor, Fan und Sponsor der Guardians Koblenz: Thomas Klein. Wolfgang Heil

Die Guardians Koblenz haben einen PR-Coup gelandet: Vor der Partie gegen Crailsheim präsentieren die Höhner die neue Hymne des Basketball-Zweitligisten.

Zumindest stimmungstechnisch kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wenn die EPG Guardians Koblenz am Montagabend um 19.30 Uhr in der CGM Arena auf dem Oberwerth gegen die Crailsheim Merlins antreten, dürfte in jedem Fall schon vor dem ersten Korb gute Laune herrschen.

