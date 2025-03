Bevor die Zweitliga-Basketballer der EPG Guardians Koblenz am kommenden Montag (19.30 Uhr) ihr Heimspiel gegen Tabellenführer Science City Jena austragen, herrscht nun auch Klarheit über das weitere Programm: Die ursprünglich für Freitag, 7. März, angesetzte Partie gegen Phoenix Hagen ist neu terminiert worden und findet nun am Mittwoch, 26. März, 19.30 Uhr in der EPG Arena auf dem Oberwerth statt. Die Begegnung konnte seinerzeit aufgrund einer Terminüberschneidung nicht in Koblenz ausgetragen und musste anschließend kurzfristig abgesagt werden, nachdem in der Nähe der Hagener Ischelandhalle eine Bombe gefunden worden war.

Der Verein weist darauf hin, dass die für den ursprünglichen Termin in Hagen gekauften Eintrittskarten keine Gültigkeit haben. Wer für seine gekauften Tickets noch keine Rückerstattung erhalten hat, kann sich demnach an Reservix oder per Mail an tickets@basketskoblenz.de wenden.