Nach dem erfolgreichen Klassenverbleib beginnt Basketball-Zweitligist EPG Guardians Koblenz mit den Planungen für die kommende Saison in der Pro A. Wesentliche Personalie ist die Neubesetzung der Trainerposition. Demnach werden sich die Wege des Vereins und die von Venelin Berov trennen – „in beiderseitigem Einvernehmen“, wie der Verein mitteilt. Dem Vernehmen nach ist man bereits mit einem neuen Chefcoach einig geworden.

Rettung durch zwei Siege am Saisonende

Berov war im Vorjahr aus Göttingen als Co-Trainer nach Koblenz gekommen und wurde während der Saison als Nachfolger von Marco van den Berg zum Headcoach befördert. Mit zwei Siegen in den letzten beiden Saisonspielen gelang es, sich in der ProA zu halten. „Wir bedanken uns bei Venelin für den Einsatz, den er über die Saison gezeigt hat“, so Thomas Klein, Vorstand Sport und Marketing in einer Mitteilung. „Er hat sich in den letzten Monaten voll in den Dienst des Klubs gestellt und war ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum Klassenerhalt. Wir wünschen Venelin für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“

Berov sagt: „Alle haben bis zum Ende daran geglaubt, dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen können. Letztendlich haben wir es gemeinsam durch große Anstrengungen, harte Arbeit, zunehmenden Glauben und Vertrauen in einander geschafft, die nötigen Siege einzufahren. Für diese Erfahrung bin ich unheimlich dankbar und fühle mich bereit, weiterhin als Head Coach im Profibereich zu arbeiten.“