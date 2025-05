Erfreuliche Nachrichten für die EPG Guardians: Der Koblenzer Basketball-Zweitligist hat für die kommende Saison die Lizenz für die ProA ohne Auflagen und Bedingungen erhalten. Die Guardians sind einer von elf Vereinen, die keine weiteren Unterlagen nachreichen müssen, die übrigen Klubs haben noch Hausaufgaben zu erledigen. Nachdem der Koblenzer Verein Stephan Dohrn als neuen Trainer verpflichtet hat, arbeiten die Verantwortlichen derzeit daran, den Kader für die neue Saison neu aufzustellen.

Göttingen steigt aus BBL ab, nur Vechta muss in die ProB

Nachdem sich der Vorrunden-Meister Jena und der Tabellenzweite Trier für das Play-off-Finale der ProA qualifiziert und die Lizenz für die Bundesliga (BBL) erhalten haben, stehen die beiden Klubs als Aufsteiger fest. Einziger Absteiger aus der BBL, in der in der Vorsaison nur 17 Vereine vertreten waren, ist die BG Göttingen. Aus der ProA wird lediglich Rasta Vechta II in die ProB absteigen. Weil sich die Dresden Titans freiwillig in die ProB zurückziehen, bleiben die Artland Dragons trotz des sportlichen Abstiegs in der ProA. Aufsteiger aus der ProB sind Bayer Giants Leverkusen, die von Ex-Nationalspieler Mike Koch trainiert werden, und die SBB Baskets Wolmirstedt. Derzeit ist noch ein Platz in der ProA offen, in dieser Woche soll ein möglicher Nachrücker bekanntgegeben werden.