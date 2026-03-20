Horchheim ist Meister in der Oberliga, dahinter wird Treis-Karden Vizemeister, wenn man beim Saisonfinale beim Dritten MJC Trier nicht höher als mit 21 Punkten verliert. Eventuell bekommt Treis noch die Chance, in die 2. Regionalliga aufzusteigen.
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Zum Saisonabschluss in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar geht es für den TuS Treis-Karden am Sonntag (18 Uhr) zur MJC Trier. Die Meisterschaft ist seit dem vergangenen Wochenende für den BBC Horchheim entschieden. Dahinter hat der TuS die besten Aussichten auf die Vizemeisterschaft, kann nur noch vom Gastgeber MJC Trier abgefangen werden.