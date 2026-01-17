Koblenz verliert in Karlsruhe Geschwächte Baskets machen zu viele Fehler Klaus Reimann 17.01.2026, 10:04 Uhr

i Garret Hicks (am Ball) und den Koblenzer Baskets fehlten in Karlsruhe die Treffsicherheit. Die Koblenzer verloren mit 71:78. Wolfgang Heil

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A unterlagen die Baskets Koblenz den Karlsruhe Lions mit 71:78. Der Ex-Koblenzer Maurice Pluskota brillierte mit 24 Punkten, während die Koblenzer in der Offensive schwächelten.

Wie schon zum Saisonstart beim 80:98 gegen Göttingen haben die EPG Baskets Koblenz auch zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A eine Niederlage kassiert. War das Team von Trainer Stephan Dohrn kurz vor Weihnachten noch mit 88:82 gegen die Karlsruhe Lions erfolgreich, so drehten die heimstarken Löwen (nur zwei Heimniederlagen in dieser Spielzeit) den Spieß diesmal um.







