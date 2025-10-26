Der eine hat eine lange Pause hinter sich, für den anderen ist es gar die Saison-Premiere: Das Duell zwischen dem VfL Bad Kreuznach und dem ASC Theresianum Mainz III steht unter besonderen Vorzeichen.
Ein ungewöhnlicher Tag, eine lange Spielpause und dazu ein unbequemer Gegner: Es gibt gleich einige Hürden, die die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach meistern müssen. Da der ASC Theresianum Mainz III um eine Verlegung gebeten hatte, wird das Landesliga-Duell während einer Trainingseinheit nachgeholt.