Lady-Luchse spielen am Montag
Gelingt der Wiedereinstieg nach der langen Pause?
VfL-Trainer Goswin Stumm erwartet mit seinen Basketballerinnen den ASC Theresianum Mainz III. Rechts neben ihm: Aufbauspielerin Rebecca Lunkenheimer.
Der eine hat eine lange Pause hinter sich, für den anderen ist es gar die Saison-Premiere: Das Duell zwischen dem VfL Bad Kreuznach und dem ASC Theresianum Mainz III steht unter besonderen Vorzeichen.

Ein ungewöhnlicher Tag, eine lange Spielpause und dazu ein unbequemer Gegner: Es gibt gleich einige Hürden, die die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach meistern müssen. Da der ASC Theresianum Mainz III um eine Verlegung gebeten hatte, wird das Landesliga-Duell während einer Trainingseinheit nachgeholt.

