Gastspiel von Collins ist nach zwei Spielen vorbei
Trotz starker Leistungen und prominenter Erfolge verlässt Frankie Collins die EPG Baskets Koblenz wieder. Der Klub ringt um Teamharmonie und hofft auf einen neuen Spielmacher, um das Play-off-Ziel zu erreichen.
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Das hat nicht funktioniert: Obwohl Frankie Collins, der Neuzugang der EPG Baskets Koblenz, sowohl bei seinem Debüt im Koblenzer Trikot im Heimspiel gegen Gießen mit zwölf Punkten (zusammen mit Chase Johnson) und auch auswärts in Göttingen mit 21 Punkten Topscorer der Baskets war, gehen Collins und der Koblenzer Klub schon wieder getrennte Wege.