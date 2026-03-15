86:73-Sieg gegen Lambsheim Furioser Treis-Kardener Start ins letzte Heimspiel Lutz Klattenberg 15.03.2026, 10:40 Uhr

i Der 40-jährige Milan Trtic (beim Wurf) machte 36 Punkte beim 86:73-Sieg des TuS Treis-Karden im letzten Heimspiel der Saison gegen Abstiegskandidat Lambsheim. Sascha Berkele

Der BBC Horchheim ist nach dem 88:75 in Rockenhausen vorzeitig Meister in der Oberliga. Beste Chancen auf die Vizemeisterschaft hat der TuS Treis-Karden, aber noch ein Spieltag steht aus.

So hatten sich Trainer Emir Colan und die Basketballer des TuS Treis-Karden das letzte Heimspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gewünscht. Vor mehr als 200 Zuschauern bezwangen die Moselaner Eintracht Lambsheim mit 86:73 (42:31) und festigten Rang zwei hinter dem nun einen Spieltag vor Schluss feststehenden Meister BBC Horchheim (gewann 88:75 in Rockenhausen).







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