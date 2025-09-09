Das Team von Trainer Nico Krautscheid wagt den Sprung als Landesligameister in die Oberliga, aus der der amtierende Meister, der BBC Linz, nach dem Komplett-Rückzug der Mannschaft ausscheidet. Meistertrainer Thomas Modrack zeigt sich enttäuscht.

Ohne Niederlage gewannen die Basketballerinnen des BBC Linz in der vergangenen Saison den Meistertitel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. „Der Titel war der krönende Abschluss von vier Jahren Aufbauarbeit“, bilanzierte BBC-Trainer Thomas Modrack nicht ohne Wehmut. Denn bekanntlich nahmen die Linzerinnen ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga nicht wahr und zogen ihre erste Frauenmannschaft komplett aus dem Spielbetrieb zurück. Dafür steigt in den Sportfreunden Neustadt/Wied eine andere Mannschaft aus dem Kreis Neuwied als souveräner Landesligameister auf und hofft für ihr „Abenteuer Oberliga“ unter anderem auf eine Rückkehrerin aus Linz.

Thomas Modrack, Meistertrainer des BBC Linz, bedauert den Komplett-Rückzug des amtierenden Oberligameisters.

Dass die Linzerinnen auf die Regionalliga verzichten würden, stand schon früh fest. Zu viele Spielerinnen wollten aus privaten oder beruflichen Gründen den Schritt in die nächsthöhere Klasse nicht mitgehen. „Ich hatte dem Verein angeboten, mit den verbliebenen Spielerinnen und jungen Nachwuchskräften in der Landesliga zu starten, um die Mannschaft weiterzuentwickeln“, berichtet der Linzer Meistertrainer Thomas Modrack, „doch der Vereinsvorstand verfolgt eine andere Strategie und hat meine Idee abgelehnt.“ Modrack findet den Komplett-Rückzug „schade für die Mädels“ und ist überzeugt: „Perspektivisch war meine Idee nicht die schlechteste.“ Nun denkt der Erfolgscoach „über das Angebot eines anderen Klubs nach.“ Denn: „Ich bin noch nicht bereit für den Ruhestand.“

Nach Aufstiegsverzicht im Jahr zuvor geht es nun hoch

Wenige Kilometer von Linz entfernt hat sich das Frauenteam der Sportfreunde Neustadt/Wied derweil einen sportlichen Traum erfüllt und als souveräner Meister der Landesliga den Oberliga-Aufstieg wahr gemacht. „Wir hätten schon ein Jahr früher als Tabellenzweiter aufsteigen können“, berichtet Trainer Nico Krautscheid, „doch die Mannschaft hat sich in einer Abstimmung dagegen ausgesprochen und wollte noch ein Jahr warten.“ Nun scheint die Zeit reif, und Krautscheids Team wagt den Sprung in die vierthöchste Spielklasse. Ziel in der ersten Saison ist natürlich der Klassenverbleib, doch die Neustädter sind verhalten optimistisch, dass auch mehr drin ist. „Wir verfügen über einen guten Kader“, versichert der Coach, „alle Spielerinnen kommen aus Neustadt, keine ist älter als 30, und aus unserer U18, die Vize-Rheinland-Pfalz-Meister geworden ist, kommen talentierte Basketballerinnen nach.“

Zum Aufgebot gehört auch Pauline Neitzert, die in Neustadt das Basketballspielen gelernt und zuletzt im Linzer Oberligateam eine wichtige Rolle gespielt hat. Von der Rückkehrerin verspricht sich Krautscheid wichtige Impulse in der neuen Liga, die zur kommenden Saison geschrumpft daherkommt. Nach dem Abstieg des TVG Trier und dem freiwilligen Rückzug des Meisters BBC Linz, des Vizemeisters TV Bad Bergzabern und des Liga-„Dinos“ BBC Horchheim spielen nur noch acht Teams mit, für Krautscheid immer noch besser als die Landesliga mit zuletzt gerade mal sechs Teams. „Wir waren uns alle einig, dass wir mehr Saisonspiele haben wollen als nur zehn“, sagt Krautscheid.

Fünf Gegnerinnen aus dem Saarland

Allein fünf Oberligisten kommen aus dem Saarland, darunter auch der erste Neustädter Gegner, die zweite Mannschaft des Zweitligisten Saarlouis/Dillingen Diamonds, der am Samstag, 13. September (18 Uhr), in der Sporthalle des Wiedtal-Gymnasiums zu Gast ist. Freiwillig aus der Regionalliga zurückgekehrt sind der ATSV Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern, der künftig in einer Spielgemeinschaft mit dem BBC Mehlingen antritt, geblieben sind aus der Vorsaison die zweite Mannschaft der DJK/MJC Trier, der BBV Saarbrücken, der TuS Herrensohr und der TV Illingen. Die sieben Heimspiele der Neustädter Frauen werden jeweils am Samstagabend ausgetragen, möglichst in einer Doppelveranstaltung mit denen des Männerteams in der Landesliga. „Das bringt uns hoffentlich mehr Zuschauer“, erwartet Krautscheid und versichert: „Die Mädels hätten es verdient.“