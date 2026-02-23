Die Oberliga-Ära neigt sich dem Ende entgegen. Nach der Niederlage beim BBV Saarbrücken sind die Chancen des VfL Bad Kreuznach nur noch theoretischer Natur.
Das Gastspiel in Saarbrücken war so etwas wie der Rettungsanker für die Basketballer des VfL Bad Kreuznach. Mit einem Sieg hätten sie sich die – wenn auch minimale – Chance auf den Klassenverbleib bewahrt. Doch das Pech, das dem Oberliga-Schlusslicht schon seit Monaten an den Basketballschuhen klebt, ließ sich auch im Saarland nicht abschütteln.