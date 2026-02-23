Pech bleibt den Luchsen treu Für Spindler geht es nur noch um Schadensminimierung Tina Paare 23.02.2026, 23:16 Uhr

i Die Personalsorgen und der Frust sind groß bei den Basketballern des VfL Bad Kreuznach. Nach der Niederlage in Saarbrücken ist der Abstieg kaum noch zu verhindern. Sascha Berkele

Die Oberliga-Ära neigt sich dem Ende entgegen. Nach der Niederlage beim BBV Saarbrücken sind die Chancen des VfL Bad Kreuznach nur noch theoretischer Natur.

Das Gastspiel in Saarbrücken war so etwas wie der Rettungsanker für die Basketballer des VfL Bad Kreuznach. Mit einem Sieg hätten sie sich die – wenn auch minimale – Chance auf den Klassenverbleib bewahrt. Doch das Pech, das dem Oberliga-Schlusslicht schon seit Monaten an den Basketballschuhen klebt, ließ sich auch im Saarland nicht abschütteln.







