Lange Pause tut VfL nicht gut Für die Lady-Luchse wird die Luft dünn Tina Paare 13.03.2026, 11:30 Uhr

i Schwören sich auf die letzten beiden Saisonspiele ein: die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach und ihr Trainer Goswin Stumm. Klaus Castor

Eine schwierige Basketball-Saison neigt sich dem Ende zu. Zum letzten Mal laufen die Luchse und die Lady-Luchse des VfL Bad Kreuznach zu Hause auf – Abstiegskampf inklusive.

Am Samstag steigt das große Finale in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule. Zum letzten Mal in dieser Saison treten die Basketball-Teams des VfL Bad Kreuznach gemeinsam vor heimischem Publikum an. Bevor die Luchse um 20 Uhr den TuS Herrensohr empfangen, sind zuvor die zweite Männermannschaft (18 Uhr) sowie die Frauen (16 Uhr) am Ball.







