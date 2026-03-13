Eine schwierige Basketball-Saison neigt sich dem Ende zu. Zum letzten Mal laufen die Luchse und die Lady-Luchse des VfL Bad Kreuznach zu Hause auf – Abstiegskampf inklusive.
Am Samstag steigt das große Finale in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule. Zum letzten Mal in dieser Saison treten die Basketball-Teams des VfL Bad Kreuznach gemeinsam vor heimischem Publikum an. Bevor die Luchse um 20 Uhr den TuS Herrensohr empfangen, sind zuvor die zweite Männermannschaft (18 Uhr) sowie die Frauen (16 Uhr) am Ball.