Treis-Karden in Zweibrücken Für Colan ist die Meisterschaft entschieden Lutz Klattenberg 06.03.2026, 12:18 Uhr

i Nach dem souveränen Heimsieg gegen den TuS Herrensohr steht für den Tabellenzweiten TuS Treis-Karden (am Ball Leon Jungblut, rechts Alexander Zilles) am Sonntag (16 Uhr) das Gastspiel beim Abstiegskandidaten VT Zweibrücken an. Sascha Berkele

Der BBC Horchheim geht mit zwei Punkten Vorsprung (inklusive des gewonnenen direkten Vergleichs) auf den Zweiten TuS Treis-Karden in die letzten drei Spieltage der Oberliga. Für Treis-Kardens Trainer ist das Titelrennen schon entschieden.

Die vorletzte Auswärtsfahrt der Saison in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar führt den TuS Treis-Karden am Sonntag (16 Uhr) zur VT Zweibrücken. Während die Moselaner sich noch geringe Hoffnungen auf die Meisterschaft machen können, aber abhängig von zwei Ausrutschern des BBC Horchheim sind, stemmt sich Zweibrücken gegen den Abstieg.







