Bezirksliga-Finalturniersieg
Frauen des BBC Montabaur steigen in die Landesliga auf
Das Siegerteam des BBC Montabaur, hinten von links: Michael Chojnowski, Emma Schwengler, Charlotte Schwengler, Shalin Normann, Aimee Marchand, Sophia Diel; Mitte von links: Jenni Rasch, Shannon Rasch, Alexandria Müller, Anto Bienzobas; vorne von links: Anna-Lena Merfels, Klara Huttarsch, Julia Oostlander. Es fehlen: Max Weigel, Sophie Bousquet, Vanessa Schmidt.
Kiefl/BBC Montabaur

Als die Schlusssirene ertönte, gab es bei Spielerinnen, Trainern und Fans des BBC Montabaur kein Halten mehr. Durch den Gewinn des Bezirksliga-Finalturniers krönten das BBC-Frauenteam eine erfolgreiche Saison mit dem Aufstieg.

Das Frauenteam des BBC Montabaur, samt dem Trainerduo Max Weigel und Michael Chojnowski, schlossen die Saison als Tabellenzweiter ab. Daher trafen die Westerwälder am Wochenende auf den Tabellendritten, den BBC Horchheim. Nach einem ausgeglichenen Start erhöhten die Montabaurer Frauen die Aggressivität in der Verteidigung, ließen keine einfachen Punkte der Horchheimerinnen mehr zu und kontrollierten die Partie.

