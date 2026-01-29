Frauen des BBC Montabaur steigen in die Landesliga auf

Als die Schlusssirene ertönte, gab es bei Spielerinnen, Trainern und Fans des BBC Montabaur kein Halten mehr. Durch den Gewinn des Bezirksliga-Finalturniers krönten das BBC-Frauenteam eine erfolgreiche Saison mit dem Aufstieg.

Das Frauenteam des BBC Montabaur, samt dem Trainerduo Max Weigel und Michael Chojnowski, schlossen die Saison als Tabellenzweiter ab. Daher trafen die Westerwälder am Wochenende auf den Tabellendritten, den BBC Horchheim.

Nach einem ausgeglichenen Start erhöhten die Montabaurer Frauen die Aggressivität in der Verteidigung, ließen keine einfachen Punkte der Horchheimerinnen mehr zu und kontrollierten die Partie.