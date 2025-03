Frauen des BBC Linz krönen sich zum Oberliga-Meister

Die Basketballerinnen des BBC Linz haben es geschafft. Im Auswärtsspiel gegen den BBC Horchheim feierte das Team von Trainer Thomas Modrack mit 32:71 (12:39) den 16. Sieg im 16. Spiel und krönte sich damit im Derby zum vorzeitigen Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Der Meisterfeier am 22. März (18 Uhr) beim Heimspiel gegen den TuS Herrensohr steht nun nichts mehr im Wege.

Erste Halbzeit macht die Meisterschaft perfekt

„Wir haben das Spiel und den Gegner ernst genommen, genau wie jedes Spiel in dieser Saison. Wir wussten, dass Horchheim eine starke Mannschaft ist, was man auch an der Tabellensituation sehen kann. Sie spielen oben mit und sind – je nachdem, wie sie aufgestellt sind – jederzeit in der Lage, auch uns zu schlagen“, blickte BBC-Coach Modrack zurück. „Wir waren ziemlich gut vorbereitet, da wir auch die Ambition haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen“, betonte er nach der Begegnung. Laut Modrack gab es viele bekannte Gesichter auf der Horchheimer Seite, was für ihn von Vorteil war. Sein Team habe mit einer intensiven Eins-zu-Eins-Verteidigung über das gesamte Feld gespielt, „das hat ziemlich gut funktioniert“, freute sich der Linzer Trainer.

„Wir haben die Ambition, jedes Spiel zu gewinnen.“

Thomas Modrack, Trainer BBC Linz

Schon nach den ersten beiden Vierteln, sprich zur Halbzeit, war klar, dass der BBC Linz an diesem Spieltag die Meisterschaft perfekt machen würde. Mit einer 39:12-Führung aus Sicht der Gäste ging es in die Halbzeit. „Wir haben sehr viel Energie in die ersten beiden Viertel gesteckt. Deswegen ging die erste Hälfte auch so deutlich an uns. Die zwölf Punkte des Gegners sprechen für unsere außerordentlich gute Teamverteidigung. Wir wussten genau, wie wir den Gegner verteidigen. Das ist perfekt gelungen“, lobte Modrack seine Spielerinnen.

In der zweiten Hälfte kämpften sich die Horchheimerinnen besser in die Partie. Die Linzerinnen waren im dritten Viertel zu nachlässig, die Konzentration schien vor allem in der Offensive nachzulassen. „Im dritten Viertel waren wir eigentlich im Flow, offensiv waren wir aber sehr überhastet und haben zu schnell die Abschlüsse gesucht“, meinte Modrack. „Nachdem ich eine Auszeit genommen habe und wir alles noch mal ein bisschen sortiert haben, haben wir dann im vierten Viertel das Spiel wieder fokussiert zu Ende gespielt“, bilanzierte er. Am Ende stand ein verdienter 71:32-Erfolg für den BBC Linz auf der Anzeigetafel, welcher die Meisterschaft, aber keinesfalls den Aufstieg perfekt machte.

Fragezeichen für die kommende Saison

Die Meisterschaft ist perfekt, somit wäre der Aufstieg in die Regionalliga möglich. Aufgrund der Personalsituation, welche ab Sommer noch völlig unklar ist, wissen die Linzer noch nicht, in welcher Liga sie antreten werden. „Es ist wirklich vollkommen unklar, wie es nach der Saison weitergeht. Wir können in der Konstellation nicht zusammenbleiben, da Spielerinnen aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr vor Ort sind. Es wird davon abhängen, ob wir noch Spielerinnen für uns gewinnen können. Das Worst-Case-Szenario wäre, wenn sich die komplette Mannschaft auflösen würde“, blickte Modrack in eine ungewisse Zukunft.