Nur noch fünf Spiele bleiben dem VfL Bad Kreuznach, um seine Situation im Abstiegskampf zu verbessern. Die Partie beim BBV Saarbrücken hat fast schon Endspiel-Charakter.
Für die Basketballer des VfL Bad Kreuznach ist es so etwas wie der letzte Strohhalm. Wenn sie die Chance auf den Oberliga-Verbleib wahren wollen, müssen sie am Samstag um 18 Uhr beim BBV Saarbrücken punkten. Dessen sind sich die VfL-Spieler bewusst. „Wenn wir gewinnen, sind wir noch ein Spiel hintendran, dann würde die Flamme der Hoffnung weiter brennen.