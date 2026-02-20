Luchse brauchen einen Sieg Flamme der Hoffnung soll weiter brennen Tina Paare 20.02.2026, 09:04 Uhr

Nur noch fünf Spiele bleiben dem VfL Bad Kreuznach, um seine Situation im Abstiegskampf zu verbessern. Die Partie beim BBV Saarbrücken hat fast schon Endspiel-Charakter.

Für die Basketballer des VfL Bad Kreuznach ist es so etwas wie der letzte Strohhalm. Wenn sie die Chance auf den Oberliga-Verbleib wahren wollen, müssen sie am Samstag um 18 Uhr beim BBV Saarbrücken punkten. Dessen sind sich die VfL-Spieler bewusst. „Wenn wir gewinnen, sind wir noch ein Spiel hintendran, dann würde die Flamme der Hoffnung weiter brennen.







